Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA'nın Afrin'deki güvenilir yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, PYD/PKK Türkiye'nin operasyon hazırlıklarına karşı Afrin'de sivillere yönelik baskılarını artırdı.

Örgüt son 2 günde 19-30 yaşlarındaki 80 civarı genci Afrin ilçe merkezinde, 50 kadar genci de Raco beldesinde alıkoydu.

Yaklaşık 130 genç, örgütün önceki uygulamasının aksine bu kez hiçbir silahlı eğitim almadan doğrudan cephe hatlarına götürüldü.

Afrin'de çok sayıda aile, genç çocuklarını evlerde örgütten saklamaya çalışıyor.

PYD/PKK, Afrin'de geçen yıllarda da binlerce genci zorla silah altına almıştı. Aralarında kız çocuklarının olduğu gençlerin aileleri ve Afrin halkı, örgütü birçok kez protesto etmişti.

Öte yandan, PYD/PKK, bugün ilçede Türkiye karşıtı protesto düzenlemek için esnaftan kepenk kapatmasını istedi. Örgüt uymayan esnafın cezalandırılacağını duyurdu.

Esed rejimi, Temmuz 2012'de Afrin'i çatışmadan PYD/PKK’ya devretti. İlçe, örgütün iç savaş boyunca en fazla yuvalandığı alanlardan oldu.

Coğrafi yükseltileri nedeniyle Kilis'in merkezi ve Hatay'ın önemli bölümü Afrin'deki örgütün ateş menzilinde kalıyor. Örgüt uzun yıllardır Amanos Dağları'nı Suriye'den Türkiye'ye sızmak için kullanıyor. PYD/PKK, Suriye'nin kuzeybatısından Akdeniz'e çıkmak için de Afrin'e bel bağlıyor. Terör örgütü, Afrin üzerinden Fırat Kalkanı ve İdlib çatışmasızlık bölgesini de tehdit ediyor.

Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütü DEAŞ'ı sınırından uzaklaştırıp, PYD/PKK'nın işgalini sınır hattı boyuna yaymasının önüne geçtikten sonra hedefin Afrin olduğunu açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada, "TSK, en kısa sürede Afrin ve Münbiç meselesini Allah'ın izniyle halledecektir. Hazırlıklarımız tamamlanmıştır harekât her an başlayabilir." demişti.

Paniğe kapılan örgüt, unsurlarını gizlemek için Afrin’i çevreleyen yüksek dağların içlerine açılan ve mukavemeti yüksek askerî sığınaklara yöneldi. PYD/PKK'lı teröristler ayrıca örgütün askerî noktaları arasında gidiş geliş imkanı sağlayan üstü kapalı hendeklere gizlendi. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı da amaçlayan teröristler, kentteki binalara da yerleşti.

Türkiye-Suriye sınırının yüzde 65'i PYD/PKK'nın işgali altında bulunuyor.