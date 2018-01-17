Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Almanya Federal Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK'ya üye oldukları ya da örgütü destekledikleri şüphesiyle 2014 ve 2015 yıllarında 20'nin üzerinde kişi hakkında soruşturma açıldı. Savcılık bu sayının 2016 yılında 40'ı aştığına dikkat çekti. Haklarında dava açılanlardan kaçının mahkum edildiğine dair ise açıklama yapılmadı.

Almanya'nın iç istihbarat birimi Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın faaliyetlerini izlediği PKK'nın silah için her yıl Almanya'da milyonlarca avro bağış topladığı belirtiliyor. Almanya çapında 14 bin civarında PKK yandaşı olduğu tahmin ediliyor.