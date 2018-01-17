Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam üzeri başlayan kar yağışı ülke çapında etkisini gösterdi. Kar kalınlığının yer yer onlarca santimetreyi bulduğu ülkede çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da yaşandı. Kar küreme ekiplerinin tüm yurtta çalışmalarını aralıksız devam ettirdiği bildirilirken, Gdansk Lech Walesa Havaalanı’ndaki uçuşlarda da aksamalar yaşandığı öğrenildi. Yoğun kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ülkenin en uzun nehri olan Vistül nehrinin de yer yer donmasına yol açtı. Gündelik yaşamı aksamaya uğratan yoğun kar yağışı ülkede kartpostallık manzaraların da ortaya çıkmasına sebep oldu. Kar yağışının bir süre daha etkili olması bekleniyor.