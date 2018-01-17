Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, Muhafazakar Partili Milletvekili Tracey Crouch'un, Yalnızlıktan Sorumlu Devlet Bakanı olarak atandığı bildirildi.

Yeni bakanlıkla, hükûmetin bu konuya odaklı sivil toplum örgütleriyle çalışarak yalnızlık ve sosyal izolasyonla mücadele edeceğinin belirtildiği açıklamada, yalnızlığın ölçümü içinse Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) bir sistem geliştireceği kaydedildi.

Bakanlığın temellerinin, 2016'da aşırı sağcı bir kişi tarafından öldürülen İşçi Partili kadın milletvekili Jo Cox'un yürüttüğü çalışmalarla atıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Başbakan Theresa May'in şu ifadelerine yer verildi:

"Çok sayıda kişi için yalnızlık, modern yaşamın üzücü bir gerçeği. Yaşlılar, bakıcılar, sevdiklerini kaybetmiş olanlar, konuşacak, tecrübelerini ve düşüncelerini paylaşacak kimsesi olmayanların yalnızlığın üstesinden gelmesi için, toplumumuz, hepimiz için harekete geçilmesi bakımından bu zorlukla mücadele etmek istiyorum. Jo Cox, ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anlamış ve kendini bu durumdan muzdarip olanlara yardım etmeye adamıştı."

42 yaşındaki Bakan Crouch da bakanlığının gencinden yaşlısına her yaş grubundaki bireyle ilgileneceğini belirterek, "Gönüllüler, kampanya çalışanları, işletmeler ve diğer vekillerin de destekleriyle yalnızlıkla mücadelede önemli bir ilerleme kaydedebileceğimizden eminim. Bu konu Jo'nun tutkuyla ilgilendiği bir meseleydi. Biz de İngiltere'de yalnızlıktan dolayı acı çeken milyonlarca kişiye yardım ederek onun anısını şereflendireceğiz." ifadelerine yer verdi.

Yalnızlık öldürebiliyor

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetlerinden (NHS) geçen ay yapılan bir açıklamada, soğuk hava ile yalnızlığın kış aylarında ölümcül olabileceği uyarısında bulunulmuştu.

Geçen yıl yayımlanan bir rapor da yalnızlığın günde 15 adet sigara içmek kadar kötü olduğunu ortaya koymuştu.

Araştırmaya göre, 18-34 yaşlarındaki genç engelli yetişkinlerin yüzde 85'i kendilerini yalnız hissederken, 200 binden fazla 75 yaş üstü kişi bir aydan fazla süredir akraba ya da arkadaşlarıyla sohbet etmediklerini bildirmişti.

Yalnızlığın İngiltere genelinde 9 milyondan fazla kişiyi etkilediği tahmin ediliyor.