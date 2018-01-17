Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basınındaki haberelere göre, Gana Mineraller Komisyonu İcra Kurulu Başkanı Kwaku Addai Antwi Boasiako, yaptığı açıklamada, ülkenin Ashanti, Volta ve Western bölgelerinde lityum minerali keşfedildiğini duyurdu.

Boasiako, lityum keşfedilen alanlarda çalışma başlatıldığını belirterek, söz konusu bölgelere kaçak madencilerin girmemeleri için güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

Keşfedilen lityumun ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden Boasiako, "Lityum, ülkedeki elektronik taşıt sektöründe büyük bir rol oynayacaktır." dedi.