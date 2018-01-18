Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna bağlı askerler, Cerrar'ın Vadi Birkin bölgesindeki evini ablukaya alıp ateş açtı.

Askerler daha sonra evin bir kısmını yıktı.

Çok sayıda askeri araçla kente baskın düzenleyen İsrail askerleri ile onlarca Filistinli arasında çatışma çıktığı, askerlerin pek çok mahallede halkın sokağa çıkmasına engel olduğu kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA, Cenin'in batısındaki Vadi Birkin bölgesinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında çıkan çatışmada Filistinli Ahmed Nasr Cerrar'ın şehit edildiği bilgisini paylaşmıştı.