Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Suriye sınırındaki son gelişmelere dair değerlendirmede bulundu. ABD'nin Türkiye'ye bir açıklama borcu olduğunu ifade eden Tillerson, "Türkiye'nin neden bu şekilde tepki gösterdiğini anlayabiliyorum. Yerel güçleri eğitiyor olmamızın tek nedeni, DEAŞ'tan arındırılan bölgelerde güvenliği sağlamaktır. Suriye'de sınır gücü kurma niyetimiz yok" dedi.

ABD makamları geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin başı çektiği paravan oluşum Suriye Demokratik Güçleri (SDG) merkezli bir "sınır güvenlik gücü" kurulacağını ilan etmişti. Ankara'dan gelen sert tepkiler doğrultusunda ABD makamlarının geri adım atmak zorunda kaldığı belirtiliyor.