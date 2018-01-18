Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ordusunun Suriye'deki varlığıyla ilgili açıklama Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın sözlerine yanıt niteliği taşıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Suriye ile ilgili son açıklamasında ABD ordusunun bu ülkedeki askeri varlığının ucu açık olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson açıklamasında, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın işine yarayacağını, İran'ın bu ülkedeki etkisini artıracağını belirtmişti.