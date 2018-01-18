Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Saatte yaklaşık 108 bin kilometre hızla gezegenimize yaklaşan "The 2002 AJ129" kod adlı dev asteroid, NASA'yı alarm durumuna geçirdi.

"Tehlikeli" kategorisinde değerlendirilen "The 2002 AJ129", 2 hafta sonra gezegenimize en yakın konuma ulaşacak.



Yaklaşık 1.1 km olduğu tespit edilen dev asteroid, 4 Şubat günü gezegenimize 4.208.641 km mesafeden geçecek. NASA, bu mesafeyi uzay için yakın ve tehlikeli olarak tanımlıyor. Çünkü dünyaya 7.402.982 km'den daha fazla yaKüçükçekmece'deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2017 yılında 5 ayda yaşları 18'in altında 39'u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğunun saptanmasına ve durumun polise bildirilmemesi iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.