Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'den olası Afrin operasyonuna dair açıklamalar gelmeye devam ediyor. Gün içerisinde Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve Pentagon'un açıklamalarından sonra bir açıklama da ABD Dışişleri Sözcüsü'nden geldi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Ann Nauert, Türkiye'nin düzenleyeceği olası Afrin operasyonu için "Türkiye'yi böyle bir adım atmamaya çağırıyoruz." dedi.

PENTAGON "ORDU" İDDİALARINI REDDETMİŞTİ

Pentagon, Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'ye kurdurmayı planladıkları "Sınır Güvenliği Gücü"nün "yeni bir ordu" veya "konvansiyonel sınır muhafız gücü" olmadığını iddia etmişti.

Pentagon açıklamasında, "ABD, Suriye'de yerel güvenlik güçlerini eğitmeye devam ediyor. Eğitim, toplumları yıkıma uğramış mültecilerin evlerine dönmeleri için güvenliği artırmak üzere tasarlanmıştır. DEAŞ'ın aynı zamanda yönetimsiz ve kurtarılmış olan yerlerde tekrar ortaya çıkmaması için gereklidir. Bu yeni bir 'ordu' veya 'konvansiyonel sınır muhafız gücü' değildir." ifadelerini kullanmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANI "TÜRKİYE'YE BORCUMUZ VAR" DEMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Tillerson "Suriye'nin kuzeyinde sınır koruma birlikleri kurulacağı" haberlerine ilişkin, "Türkiye'ye bir açıklama borcumuz var. Bu, tamamen yanlış resmedilmiş ve yanlış tanımlanmış bir durum ve bazı kişiler yanlış konuşmuş. Herhangi bir sınır güvenlik gücü kurmuyoruz." yorumunu yapmıştı.