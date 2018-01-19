Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulusal basındaki haberlere göre Kolombiya İçişleri Bakanı Guillermo Rivera, iki gün önce Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) barış anlaşmasına muhalefet eden grubun Meta yönetim bölgesi kırsalında yaptığı ve 6 polisin yaralandığı saldırının kabul edilemeyeceğini belirtti.

FARC muhaliflerinin, güvenlik güçleri için artık önemli bir hedef olduğunu vurgulayan Rivera, bu militanların, yargı, askeri ve idari otoriteler tarafından takip edileceğinin altını çizdi.

Rivera, “FARC muhalifleri silah bırakıp adalete teslim olmak gibi bir karar almazsa, önlerinde iki seçenek kalıyor. Güvenlik güçleri tarafından yakalanıp hapse atılmak ya da bir çatışmada öldürülüp mezara girmek.” dedi.