Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Yemen'e 200 tonluk hayat kurtarıcı ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği, ilaç taşıyan 4 BM uçağının bu hafta Sana Havaalanına ulaştığı aktarıldı.

Konteynerlerde acil tedavi için gereken ilaçlar, insülin, antibiyotik, kuduz aşıları, serum, tıbbi ekipman ve malzemeler bulunduğu kaydedildi.

Yemen'de 16,4 milyon kişinin sağlık hizmetinden yoksun kaldığı, yaklaşık 3 yıldır hastanelerde ve sağlık kurumlarında ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığının altı çizildi.

DSÖ Yemen Temsilcisi Nevio Zagaria da ülkedeki sağlık kuruluşlarının stoklarındaki eksiklerin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Zagaria, gönderilen yardımların sağlık kurumlarının çalışmalarına devam etmesi için son derece önemli olduğunu kaydetti.