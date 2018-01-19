Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demokratlar, bütçe tasarısına ülkeye çocuk yaşta gelen göçmenlerin korunmasını sağlayan DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) programının kalıcı hale getirilmesi yönündeki taleplerini karşılamaması nedeniyle karşı çıktı.

Mart 2018’de geçerliliğini kaybedecek programın kalıcı hale getirilmemesinin, hayatının büyük bölümünü ABD'de geçiren yaklaşık 800 bin göçmenin ülkeden sınır dışı edilmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Senato’dan geçip geçmeyeceği belirsiz

ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokratların muhalefetine rağmen onaylanan tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak ancak Cumhuriyetçiler Senato’da yeterli oya sahip değil. Çünkü 100 sandalyeli Senato'da 51 Cumhuriyetçi, 47 Demokrat ve 2 bağımsız üye bulunuyor ve bütçenin Senato’dan geçmesi için 60 “evet” oyu gerekiyor.

Trump: Demokratlar hükûmetin kapanmasını istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili açıklamasında federal hükûmetin bütçe krizi nedeniyle kapanmasından Demokratların sorumlu olacağını ifade etti.

Pennsylvania’da konuşan Trump, “Demokratlar hükûmetin kapanmasını vergi indirimlerinin gündemden düşmesi için istiyorlar. Demokratlar dahil olmak üzere hiç kimse vergi indirimlerinin bu kadar iyi işleyeceğini düşünmedi. Demokratların bu yüzden hükûmetin kapanmasını istediğini düşünüyorum.” dedi.