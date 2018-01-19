Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Papa Franciscus, Güney Amerika'da ziyaretleri kapsamında, Şili'nin ardından komşu ülke Peru'ya ziyaret düzenledi.

BİR YANDA PROTESTO BİR YANDA KUTLAMA

Peru'nun başkenti Lima sokaklarında günlerdir protesto edilen Papa'nın geçiş töreninde yüksek güvenlik önlemi alınarak dini liderin gelişinin kutlama havasında geçmesi sağlanıyordu.

KADIN POLİS ATTAN DÜŞTÜ

Atlı ve araçlı birçok polisin görev aldığı geçiş töreninde Papa'nın meşhur aracının papamobilin geçtiği esnada üzerinde kadın polis bulunan at huysuzlandı ve kadını sırtından attı. Olayı farkeden Papa Francis ise ‘papamobil'i durdurup kadının yanına gitti.