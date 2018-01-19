Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’ya bağlı Buryatiya Cumhuriyeti’nin Ulan Ude kentindeki bir okulda 9. sınıfta okuyan bir öğrenci motolof kokteyli ve balta ile sınıf bastı. Öğrenci sınıfı ateşe verirken, öğretmene balta de balta ile saldırdı. Olayda 6 öğrenci daha yaralandı. Bölge soruşturma komitesi öğrencinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre Ulan Ude'deki 5 numaralı bir okulda 9. sınıf öğrencisi, 7. sınıf öğrencilerine saldırdı. Ders işlendiği sırada sınıfa giren saldırgan, elindeki molotof kokteylini atarak etrafı ateşe verdi. Öğrencileri korumak isteyen öğretmen de saldırganı durdurmaya çalıştı. Ancak ismi "Anton" olduğu ileri sürülen saldırgan, öğretmene balta ile vurdu ve daha sonra öğrencilere saldırdı.

Sınıfta çıkan yangın, olay yerine giden itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Okuldan 500'den fazla kişi tahliye edildi.

​Buryatiya yetkilileri biri saldırgan 4 kişinin yaralandığını bildirdi. Ancak daha sonra bölge sağlık bakanlığından bir yetkili Rus basınına yaptığı açıklamada 6 öğrenci ve bir kadının yaralandığını söyledi.