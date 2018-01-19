Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri bölgeden temizlemek için büyük bir operasyona hazırlanıyor.

TERÖRİSTLERİ KORKU SARDI



Sınırın sıfır noktasında tanklar ve obüsler hazır bir şekilde beklerken, komandolar da Ankara'da gelecek emri bekliyor. TSK tüm hazırlıklarını yaparken bölgedeki teröristler ise tutuştu.





ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde çocukları zorla silah altına aldığı ifade edildi.

Afrin'de ellerinde silahlar bulunan, terör örgütünün kıyafetlerini giymiş çocukların fotoğrafları da basınla paylaşıldı.



