Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lavrov, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin soruları cevapladı. Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Lavrov, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde "sınır güvenliği gücü" oluşturulmasına ilişkin yaptığı farklı açıklamalarla ilgili bir soruyu "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor ve bu da Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda daha önce verdiği sözlerle çelişiyor." şeklinde cevaplandırdı.

Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den çekilmeye başlamasına ilişkin soruya "Daha önce yalanlandı." diye cevap verdi.

Öte yandan Lavrov, "Daha önce yalanlandı " ifadesini kullanmasına karşın diğer Rus yetkililer bu konuda bir açıklama yapmamıştı.