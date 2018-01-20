Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'da yer alan habere göre Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulu kapsamında üst düzey bazı toplantılara katılmak üzere bulunduğu New York'ta Safedi ile görüştü. Görüşmede, Filistin meselesi, ABD'nin Kudüs kararıyla ilgili yansımalar, Suriye krizi başta olmak üzere ikili iş birliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel krizlerin çözümünde istişare ve koordinasyonun yoğunlaştırılması ele alındı.

Lavrov ile Safedi, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde çözülmesi için çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. İkili, yakın zamanda Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ürdün Kralı Abdullah'ı bir araya getirecek zirvenin ikili ilişkileri güçlendirme, ortak meydan okumalar ve bölgesel krizlerin çözümüyle mücadelede önemine de dikkati çekti.

Bakanlar ayrıca Suriye'nin güneyinde çatışmasızlık bölgesi kurulması noktasında anlaşmaya varan ABD, Rusya ve Ürdün diyaloğunun önemini vurguladı, ateşkesin yerleşmesi ve istikrarın desteklenmesi için iş birliği ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabakata vardı.

Safedi'nin ayrıca Kuveyt Dışişleri Bakanı Sabah Halid el-Hamad es-Sabah'la bir araya gelerek Filistin'deki gelişmeler, Suriye krizinin siyasi çözümü için harcanan çabalar, terörle mücadele ve ortak öneme sahip konuları ele aldığı kaydedildi.