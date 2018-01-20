Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Afrin’deki terör yuvalarına karşı başlatacağı askerî harekât öncesinde hazırlıklarını tamamlayan muhalifler, cephe hatlarındaki nöbet ve gözlemlerini sıklaştırdı. Özgür Suriye Ordusu güçlerine bağlı gruplar, Afrin sınırında oluşturulan çok sayıdaki kontrol noktası ve mevzide konuşlandı. Onlarca ÖSO askeri, oluşturulan mevzi ve siperlerde eli tetikte sürekli olarak Afrin tarafında yaşanan hareketliliği gözlemliyor.



KOMANDOLAR SINIRDA

TSK da Afrin'deki PYD/PKK hedeflerine en az 50 atış yaptı. Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen 10 otobüs dolusu komando birliği de Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerine ulaştı. Afrin'e yönelik muhtemel bir harekâtta önce topçu birliklerinin yoğun bombardıman ile arazi temizliği yapacağı, ardından ÖSO, daha sonra TSK'ya bağlı zırhlı birliklerin Suriye'ye gireceği belirtilmişti. Bu arada, Hatay'ın Afrin sınırı karşısındaki Türk karakollarının çevresine çok sayıda yeni mevzi oluşturuldu.

Dün, Özgür Suriye Ordusu güçlerinin bulunduğu yaklaşık 20 otobüs, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Azez'e ilerledi. Çoğunluğunun üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerin bulunduğu onlarca araçla konvoya katılan eli silahlı yüzlerce ÖSO mensubu, Azez’de konvoy hâlinde tur attı. Azez’de konvoya katılan araçlarda birçok kişinin elinde Türkiye bayrağı ile ÖSO ve bileşenleri oluşturan grupları temsil eden flamaları taşıdığı görüldü. Sokaklardan geçen ÖSO mensuplarını Azez sakinleri de tekbir getirerek ve alkışlayarak destekledi.



RUSYA AFRİN'DEN ÇEKİLİYOR

Afrin harekâtı için geri sayım sürerken, Rus askeri bölgeden çıkmaya başladı. Hulusi Akar ile Hakan Fidan'ın Moskova'daki temaslarının ardından Kefer Cenne köyü yakınlarında konuşlu 170 Rus askeri Esad kontrolündeki Nubul ve Zehra beldelerine ulaştı. Bütün bu gelişmeler olurken PYD/PKK mensuplarından oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "sınır güvenliği gücü" kuracağını açıklayan ABD'de ilk hamlesini yaptı. Suriye-Türkiye sınırındaki keşif çalışmalarının ardından bine yakın PYD/PKK’lı Tel Ebyad hattına konuşlandı. Örgüt, Tel Ebyad’da Türkiye sınırına bakan, aralarında Kanıytra, Tel Fender, Carıh, Slip ve Han köylerinin bulunduğu 10 gözlem noktasına takviye yaptı. Gözlem noktalarında en fazla 15 terörist bulunurken, takviyelerle bu sayı her bir noktada yaklaşık 100’er teröriste ulaştı.



LAVROV’DAN ABD’YE SUÇLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da "ABD'nin Suriye'de sınır güvenliği gücü oluşturulması konusundaki çelişkili açıklamalarından endişe duyuyoruz. ABD, Suriye'de alternatif bir güç oluşturmaya çalışıyor" tepkisini gösterdi. Lavrov, Rus askerlerinin Afrin'den çekilmeye başlamasına ilişkin soruya "Daha önce yalanlandı" diye cevap verdi. Ancak Rus yetkililer daha önce bu konuda bir açıklama yapmamıştı.

PYD'nin katilleri 2 hastaneyi vurdu

ABD'nin beslediği terör örgütü PYD/PKK, Türkiye sınırında yer alan Azez ilçesinde iki hastaneyi bombaladı. Afrin’in Maranez bölgesindeki Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, saldırı sonrası harabeye döndü, yaralanan 14 hastadan 1'i hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların tedavi için Türkiye’ye götürüldüğü öğrenildi. Terör örgütü, eş zamanlı olarak, Azez’deki Kadın Doğum Hastanesini de hedef aldı. Afrin’den ateşlenen top mermileri hastanenin yakınına isabet etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Afrin sınırını 'Kayı' koruyacak

Hatay'da PYD/PKK işgali altındaki Afrin sınırına kurulan, modern elektronik algılayıcı cihazların yer aldığı "Kayı Sınır Güvenlik Sistemi"nin ilk bölümü faaliyete geçti.

Afrin sınırında 40 kilometrelik alana kurulacak sistemin, 20 kilometrelik kısmının kurulumu tamamlandı. Türk yapımı cihazların yer aldığı elektronik sistem sayesinde sınıra yaklaşan İHA, araç veya insanlar tespit edilip, komuta merkezi uyarılıyor. Sınırda kaydedilen tüm görüntüler tek merkezde toplanılıyor ve kameralar tehdit oluşturan nesneye otomatik odaklanıyor. Radar karıştırıcı cihazların da bulunduğu sistem, her türlü tehditte komuta merkezindeki güvenlik güçlerine bilgi aktarıyor. Sisteme entegre edilen ASELSAN üretimi SARP’la, saldırı noktası anında bulunuyor. Silah, hedefe otomatik olarak odaklanarak, verilecek komutla nokta atışı yapabiliyor. Toprak altına yerleştirilen sensör sayesinde de hem hudut hattına yaklaşan nesneler hem de yer altına kazılacak tüneller tespit edilebiliyor.

Diğer yandan Kahramanmaraş'ta konuşlu NATO hava savunma sistemleri, Suriye'den gelebilecek muhtemel saldırılara karşı hazır hale getirildi.

PYD çocukların peşinde

Eleman bulamayan PYD/PKK gözünü çocuklara dikti. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, PYD/PKK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde çocukları zorla silah altına aldığı ifade edildi. Afrin'de ellerinde silahlar bulunan, terör örgütünün kıyafetlerini giymiş çocukların fotoğrafları da basınla paylaşıldı.