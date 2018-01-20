Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin Iowa eyaletinde polis, 12 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğu bir çiftlikteki yarım milyon arının ölümüne yol açmak ve çiftlik sahiplerine zarar vermekten gözaltına aldı. Wild Hill Honey çiftliğinin sahibi olan Justin ve Tori Engelhardt çifti, 28 Aralık sabahı kalktıklarında bütün arı kovanlarına tek tek hasar verildiğini gördü. Kar ile kaplı çiftlikteki 50 kovanda yaşayan yarım milyon arı soğuktan donarak telef olurken çiftliğin uğradığı zarar 60 bin dolar oldu. Çiftliğin başına gelenlerin ulusal ve uluslararası basında geniş yer bulmasıyla bağış kampanyaları düzenlendi ve çiftin işlerine bahar aylarında tekrar başlaması için şimdiye kadar 30 bin dolar toplandı. 18 yaşından küçük oldukları için isimleri açıklanmayan zanlılar çocuk mahkemesinde yargılanacak. Çocuklar 10 yıla kadar hapis ya da 10 bin dolar kadar para cezasına çarptırılabilir.