Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyetçiler ve Demokratlar’ın bütçe konusunda anlaşamamaları nedeniyle ABD hükûmeti, Cuma günü gece yarısından sonra resmî olarak kapandı. 100 üyelik Senatoda 60 oy alması gerekirken 50 oy alan bütçe senatoda takıldı. Bunun üzerine ABD hükûmeti resmi olarak kapandı.

HÜKÛMET KRİZİ

Demokratların çoğu bütçe tasarısına karşı çıkarken senato ikiye bölündü. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler’in anlaşamamasıyla hükûmet krizi ortaya çıktı.

DEVLET DAİRELERİ KAPATILACAK, ÇALIŞANLAR MAAŞ ALAMAYACAK

Buna göre kriz çözülünceye kadar devlet daireleri kapatılacak ve çalışanlar maaş alamayacak. Ayrıca devlet kurumlarının da sabah erken saatlerde kapatıldığı belirtildi.

YÜZ BİNLERCE KAMU GÖREVLİSİ ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILACAK

Hükûmetin kapanmasıyla daha çok sayıda devlet dairelerinin etkileneceği belirtiliyor. Posta hizmetinin ve ulusal güvenlik ile kamu güvenliğiyle alakalı hükûmet faaliyetlerinin süreceğini ancak federal çalışanların maaşlarının gecikeceğini, yüz binlerce kamu görevlisinin ücretsiz izne çıkarılacağını, müzelerin, ulusal parkların, ofis binalarının kapanacağını, yaşlılar, gaziler, kadınlar, çocuklar ve işletmelere sunulan hizmetlerin aksayacağını belirtiliyor.

TRUMP YÖNETİMİ DEMOKRATLARI SUÇLADI

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Demokratların, siyaseti ülke güvenliğine tercih ettiği belirtilerek, “Bu gece, siyaseti ,milli güvenliğimizin, savunmasız çocukların ve ülkemize hizmet etmemizin üzerinde tutuyorlar.” şeklinde açıklama yaptı.

Ayrıca, hükûmet yeniden faaliyete geçene kadar göç reformu müzakerelerine devam etmeyeceklerini açıkladı.

ABD hükûmeti kapandı

ABD federal hükûmeti, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe konusunda anlaşamadıkları için Donald Trump’ın başkanlığının birinci yıl dönümünde resmî olarak kapandı.