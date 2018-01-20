Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin Afrin operasyonuna başlamasının ardından ABD ve Rusya Genelkurmay Başkanları telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un ABD'li mevkidaşı Joseph Dunford'la yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'deki durumu ele aldığı bildirildi.

ERDOĞAN KONUŞTU, JETLER HAVALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kütahya'daki AK Parti olağan il kongresinde konuştu. Konuşmasında "Afrin operasyonu sahada fiilen başladı. Bunu Münbiç takip edecek" diyen Erdoğan ABD'ye sert sözlerle yüklenerek " terör örgütlerine güvenmenin ne kadar yanlış olduğunu öğrenecekler" dedi.

Bu sözlerin ardından jetler sınıra doğru havalandı.

ZEYTİN DALI HAREKATI BAŞLATILMIŞTI

Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin bölgesinde, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.