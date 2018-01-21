ABD Donanması tarafından yapılan açıklamada, Kaliforniya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi. Yetkililer, Kaliforniya'daki Fort Irwin'deki Ulusal Eğitim Merkezi'nden eğitim amaçlı havalanan AH-64 apache tipi helikopterinin kısa bir müddet sonra düştüğünü açıkladı. Açıklamada, kazanın nedeninin araştırıldığı ifade edildi.
ABD'de askerî helikopter düştü: 2 ölü
21.01.2018 - 22:31 | Son Güncelleme: 21.01.2018 - 23:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde askerî helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Etiketler : ABD,askeri helikopter,
538169 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/538169.aspx
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