Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerinin olduğunu dile getiren ABD Savunma Bakanı Mattis, "Hava saldırısı yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ENDİŞESİ ANLAŞILIR"



Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'na başlayan Türkiye'nin saldırı öncesinde ABD'yi uyardığını kaydeden Mattis, "Türkiye açık sözlüydü. Hava saldırısını yapmadan önce bunu yapacaklarına dair bizi uyardılar.” ifadesini kullandı.

Suriye'de DEAŞ'a karşı yapılan koalisyon mücadelesinin, Türkiye'nin birçok endişesini gidermediğini söyelyen Mattis, "Ankara'nın çatışmanın Suriye sınırlarını aşacağı konusunda endişeli olması anlaşılır." dedi.