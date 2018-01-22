Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bazı yayın kuruluşları, harekâtla ilgili algı operasyonu yaptı. Onlardan biri olan İngiliz The Sunday Telegraph ğazetesi “Türk jetleri Suriye’deki Kürt birliklerine karşı atağa geçti” başlığını kullandı. Alman Stern Gazetesi “Türk ordusu Suriye’nin kuzeyindeki Kürt yerleşim bölgesine karşı savaş başlattı. Harekât Ankara, Washington ve Moskova ilişkilerini zedeleyebilir” diye yazdı.

Fransa’dan BM’ye toplantı çağrısı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Suriye’deki son gelişmeler ve insani durumun değerlendirilmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ni (BMGK) acil toplantıya çağıracaklarını açıkladı.