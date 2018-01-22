Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetih Hareketi Seferberlik ve Örgütlenme Komiserliği Müdürü Münir el-Cağub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fetih hareketinin çağrısı üzerine, ABD yönetiminin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararına tepki olarak işgal altındaki Batı Şeria’da salı günü genel greve gidileceğini belirtti.

Cağub, Filistin’in, halk ve devlet olarak ABD ve İsrail işgaline karşı mücadelesini sürdürmeye devam ettiğini vurgulayarak, “Filistin halkı ve devleti, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Merkez Konseyi’nin kararları çerçevesinde ABD yönetimi ve İsrail işgaline karşı halk direnişini sürdürmeye devam edecektir.” dedi.

Sağlık ve eğitim bakanlıklarına bağlı kurumların grevden müstesna tutulacağını aktaran Cağub, işgal ve destekçilerine karşı halk direnişinin etkin hale getirilmesi için Filistinli fraksiyonlarla koordine içerisinde olduklarını kaydetti.