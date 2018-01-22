Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara kışın yüzünü gösterdiği ülkede soğuktan korunmak için tilkinin seçtiği yöntem şaşırttı. Stadyumda oynanan maçın hemen sonrasında, saha ve tribünlerin boşalmasını fırsat bilerek sahaya giren kurnaz tilki, çimlerin bakımı için kullanılan ışıkların altında ısındı. Bu alışılmadık olayı fotoğraflayan Joanna Pawlowska, tilkinin stadyumu sık sık ziyaret ettiğini ancak bunun aynı tilki olup olmadığını bilemediklerini söyledi.

Tilkinin aynı stadyumda çalışmalarını sürdüren amatör kadın futbol takımının antrenmanlarını da kaçırmadığı ortaya çıktı. Kadın futbolcuların Jakub ismini verdiği “sadık taraftarın” daha önce de tribünlerden antrenmanları izlerken futbolcuların objektifine yakalandığı ortaya çıktı.