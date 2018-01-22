Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurulmasına yönelik çabalarını eleştirerek, “ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor.” dedi.

Lavrov, başkent Moskova’da Yemenli mevkidaşı Abdulmelik el-Mihlaf ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Suriye’de yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

ABD’nin Kürtleri kullanarak Suriye’nin Türkiye sınırını kontrol etmeye çalıştığına işaret eden Lavrov, “ABD, bir süredir Suriye’de geniş bir coğrafyada rejime alternatif bir yönetim oluşturmaya çalışıyor. Kendileri ile iş birliği yapanlara ve özellikle de PYD/YPG'lilerden oluşan SDG örgütüne modern silahlar temin ediyorlar.” diye konuştu.

Plan kapsamında ABD tarafından Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırında güvenlik gücü kurulmasına yönelik de adımlar atıldığını hatırlatan Lavrov, “Sonrasında bu bilgiyi reddetmek için ABD tarafından bazı beceriksiz açıklamalar yapıldı. Ancak bu yapının kurulmasına yönelik faaliyetler devam etti. ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD’yi Suriye’de Kürtlere rejimle temasa geçmemeleri için baskı yapmakla da suçlayan Lavrov, “ABD, Kürt sorununun hassas doğasını ve bölgesel boyutlarını tamamen göz ardı ederek Kürtler arasındaki ayrılıkçılığı aktif bir şekilde teşvik etmeye devam ediyor.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunun da taraflı davrandığını savunan Lavrov, “Suriye’deki gelişmeleri ele almak isteyen BM Güvenlik Kurulu, ABD’nin Rakka’daki faaliyetlerini görmemekte ısrar ediyor.” ifadesini kullandı.

Lavrov, önümüzdeki hafta Soçi’de düzenlenmesi beklenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne Kürtlerin de davet edildiğini söyledi. .

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, bir süre önce yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve Türkiye’nin, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’ne katılım listesi üzerinde anlaştığını duyurmuştu.