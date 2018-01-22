Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin (AKPM) yılın ilk Genel Kurul toplantısında Türkiye'nin teklif ettiği Filistin ve İsrail arasındaki barış süreciyle ilgili acil gündem oturumu kabul edilirken, Hollandalı bir üyenin Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nın acil gündeme alınması yönündeki önerisi kabul edilmedi.

AKPM 2018 kış dönemi Genel Kurulu Strazburg’da başladı. Açılışın ardından AKPM'nin yeni başkanı ve Genel Kurul gündemi belirlendi.

TSK'nın Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın AKPM gündemine alınarak acil gündem kapsamında tartışılması yönündeki "çabalar" sonuç vermedi.

Birleşik Sol Grubun (UEL/GUE) Hollandalı üyesi Tiny Kox tarafından verilen önerge kabul edilmedi. Buna karşın konunun, "Suriye'de Türkiye'nin askerî harekâtı" başlığıyla genel gündemde değerlendirilmesi kararlaştırıldı.

Acil gündem maddesi olarak Genel Kurulda görüşülen konular hakkında rapor oluşturuluyor ve bir tasarı oylanıyor. Genel gündemde ise üyeler, konu hakkındaki görüşlerini paylaşıyor. Zeytin Dalı Harekâtı, çarşamba günü öğleden sonra ele alınacak.

AKPM Başkan Yardımcısı Kılıç oldu

Genel Kurul açılışında AKPM'nin yeni başkanı belirlendi ve İtalyan parlamenter Michele Nicoletti’nin bu göreve getirildiği belirtildi. Nicoletti'nin tek aday olduğu başkanlık yarışında seçim yapılmasına gerek kalmadı ve açılışta İtalyan üyenin bu göreve getirildiği ilan edildi.

AKPM Türk Heyeti Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da AKPM Başkan Yardımcısı seçildi.

Öte yandan Genel Kurulda ayrıca Türkiye’nin teklif ettiği "İsrail ve Filistin arasındaki barış süreci: Avrupa Konseyinin rolü" konulu acil gündem maddesi, perşembe sabahı ele alınacak ve sonrasında konu hakkında rapor hazırlanacak.

Ermenistan, Avusturya ve Danimarkalı liderlerden Genel Kurula hitap

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen Genel Kurula hitap edecek.

Yılın ilk Genel Kurulunda ayrıca Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri için seçim yapılacak. Daha önce Bakanlar Komitesinde yapılan oylamada, Fransa'nın adayı eski milletvekili Pierre-Yves Le Borgn, Slovenya'nın adayı Slovenya Adalet Bakanı Goran Klemencic ve Bosna Hersek tarafından aday gösterilen Dunja Mijatovic'in en çok oyu alan ilk üç aday oldukları belirtilmişti. Genel Kurul bu üç isimden birini İnsan Hakları Komiseri olarak seçecek.

Yıllık 3 milyon avronun üzerinde bütçesi ve 30'a yakın çalışanı olan İnsan Hakları Komiserliği, Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkedeki insan hakları, temel hak ve özgürlükler ve buna bağlı gelişmeleri takip ediyor.