Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararının ardından Başkan Yardımcısı Mike Pence Orta Doğu turuna çıktı. Mısır, Ürdün ve İsrail’i kapsayan 4 günlük turunun üçüncü durağı olan İsrail’e gelen Pence, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.

Pence İsrail parlamentosu Knesset’te yaptığı konuşmada, "Önümüzdeki haftalarda yönetimimiz Kudüs’teki ABD Büyükelçiliğini açma planını ilerletecek ve Birleşik Devletler büyükelçiliği önümüzdeki yıl sona ermeden önce açacak" dedi.

Pence, “Kudüs İsrail’in başkentidir ve bu nedenle Başkan Trump, Büyükelçiliğimizin Tel Aviv’den Kudüs’e taşınması için Dışişleri Bakanlığına hazırlıklara başlama talimatı verdi” diye konuştu.

Pence ayrıca, “İsrail’in başkenti Kudüs’te olmak büyük onur” ifadelerini kullanmıştı.