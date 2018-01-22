Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 2 hafta önce Goslar'da yaptığı görüşmenin ardından Alman Federal Hükümeti'nin Rheinmetall'e TSK’ya ait Leopard tanklarının modernizasyonu için onay vereceği iddia edildi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in görüşmenin ardından konuyla ilgili talimat verdiği belirtildi. Buna göre, Gabriel'in silah ihracaatına ilişkin olarak müsteşarlar düzeyinde yapılacak ilk toplantıda Leopard tanklarının modernizasyonu konusunun gündeme alınması ve incelenmesi talimatı verdiği ifade edildi.

Türkiye'nin Leopard tanklarının modernizasyonu için ilk kez geçen yıl mart ayında talepte bulunmuştu.

TSK'nın Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı operasyonunda çok sayıda Alman yapımı Loepard tankı kullanılıyor.