Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'yi, askeri harekatta ve açıklamalarında itidal çağrısında bulunarak ve askeri operasyonlarının kapsam ve zaman bakımından sınırlı olduğundan emin olmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Öte yandan yapılan açıklamada, sivil kayıpların önlenmesi ve sivillerin insani yardıma erişiminin sağlanması gerektiğini belirten Sanders, ABD'nin sorunun çözümü için diplomatik yolları aramaya devam ettiğini söyledi.
ABD'den Türkiye'ye Kuzey Suriye'deki eylemlerinizi kısıtlayın çağrısı
22.01.2018 - 22:28 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 00:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, Türkiye’yi Suriye’nin kuzeybatısındaki askeri eylemlerinde ve açıklamalarında ölçülü olması yönünde uyarıda bulundu.
Etiketler : ABD,Türkiye,Suriye eylemleri,
538456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/538456.aspx
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