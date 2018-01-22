Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Türkiye'yi, askeri harekatta ve açıklamalarında itidal çağrısında bulunarak ve askeri operasyonlarının kapsam ve zaman bakımından sınırlı olduğundan emin olmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu. Öte yandan yapılan açıklamada, sivil kayıpların önlenmesi ve sivillerin insani yardıma erişiminin sağlanması gerektiğini belirten Sanders, ABD'nin sorunun çözümü için diplomatik yolları aramaya devam ettiğini söyledi.