Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havalimanında Alman polislerinin gözü önünde eylem yapan terörist seviciler, karşılarına çıkan Türk vatandaşlarına taşkınlık çıkararak; terör örgütü lehine sloganlar atmaya başladı.

Türkiye'nin Afrin'de terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı'nı protesto eden terörist yandaşları, Türk yolcular tarafından tekme tokat dövüldü.

TÜRK VATANDAŞLARI, TERÖR YANDAŞLARINA SESSİZ KALMADI

Terör örgütü yandaşları, Hannover Havalimanı'nda Alman polisinin gözü önünde Türkiye karşıtı bir gösteri düzenledi. Özellikle Türk vatandaşlarının olduğu kısıma doğru sloganlara atan ve hakaretler savuran terör yandaşlarına Türk yolcular da sessiz kalmayarak karşılık verdi.

ALMAN POLİSİ TÜRK YOLCULARA MÜDAHALE ETTİ

Ancak o ana kadar hiçbir hareket göstermeyen Alman polisi, nedense Türk vatandaşlarının karşılık vermesi üzerine müdahale etti.

Alman basını da terör propagandasını "barışçıl protesto" başlıklarıyla duyurdu.