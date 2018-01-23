Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya'nın Nur'ul Anwar Turkish Islamiyya Okulu ve Semerkand Vakfı'nda bir araya gelen öğrenciler Türkiye için dua ederek Fetih Suresi'ni okudu.

Okulun görevlilerinden Yusuf İbrahim Abdallah, "Allah'ım Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türk askerlere yardım et." şeklinde dua etti.

Samerkand gönüllülerden Abdulaziz Umar ise "Allah Türk halkının yanında olsun. Allah Müslümanların yardımcısı olsun. Nijeryalı Müslüman öğrenciler olarak Türkiye'nin yanındayız. Dualarımız Türkiye ve Türk halkı ile" dedi.

Türk bayrağı tutan öğrenciler, kağıda "Zeytin Dalı" yazarak Türk ordusunun yanında yer aldıklarına dikkati çekti.