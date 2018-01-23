Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel basındaki haberlere göre, Arauca yönetim bölgesine bağlı Arauquita kenti kırsalında seçim kampanyasından dönen FARC mensuplarına, FARC'ın barış anlaşmasına muhalefet ederek silah bırakmayan unsurlarından olabileceği değerlendirilen bir grup militan tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

FARC heyetine, silah bırakan FARC mensuplarının bulunduğu Eğitim ve Topluma Dönüş Alanı'nda yürüttükleri seçim çalışmasından dönüş yolunda gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden kişinin ise heyetle ilgisi bulunmayan bir bölge sakini olduğu ve çapraz ateşte kalarak can verdiği öğrenildi.

Militanların olay yerinden kaçtığı saldırının ardından, bölgede bulunan eski FARC mensupları saldırganlara ait aracı ateşe verdi.

FARC'ın eski komutanlarından Alfonso Lopez ise kendilerine bölgede FARC muhaliflerinin bulunduğu bilgisi daha önce verilmiş olmasına rağmen saldırıyı gerçekleştirenlerin bu kişilerin olduğunu düşünmediklerini açıkladı.

Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesi kırsalında geçen hafta seçim çalışmaları yürüten FARC mensubu iki kişi suikast sonucu öldürülmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyonu da olayı kınayan bir bildiri yayımlamış, bu suikastın Kolombiya'da 2018 seçim takvimindeki ilk ölümcül saldırı olduğunu kaydetmişti.

Toplum liderlerine ve FARC mensuplarına yönelik suikastlar, 4 Ocak'ta Cartagena kentinde hükümet ve FARC temsilcilerinin bir araya geldiği buluşmada da konuşulmuş, Devlet Başkanı Juan Manuel Santos bu olayların önüne geçmek için hızlı ve etkili çalışılacağını belirtmişti. Bu toplantıya uluslararası garantör olarak eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica ile eski İspanya Başbakanı Felipe Gonzales de katılmıştı.

FARC'ın silahsızlandırılması süreci

Devlet Başkanı Santos ile FARC lideri Rodrigo Londono arasında başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda imzalanan barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma aşamasına, bütün militanlar toplanma alanlarına vardıktan sonra 1 Mart 2017'de geçilmişti.

FARC, 17 Mart'ta 140 silahını BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizmasına teslim ederek 50 yılı aşan çatışma geçmişinde ilk kez silah bırakmıştı.

Mayıs ayında sona ermesi gereken silah bırakma süreci, tarafların aldığı ortak kararla 20 Haziran'a kadar uzatılmıştı.

BM'nin 2 Haziran'da FARC'ın silahlarını toplamaya hazır olduğunu açıklamasının ardından hızlanan süreçte kuruluş, 18 Haziran'da silahların yüzde 60'ını teslim aldığını duyurmuştu.

Mesetas kentindeki La Guajira toplanma alanında yapılan ve FARC'ın son silahlarının da teslim alındığı 27 Haziran'dan sonra örgütün kırsaldaki mühimmat depoları güvenlik güçleri nezaretinde BM gözlemcileri tarafından imha edilmeye başlanmıştı.

BM, 10 Temmuz'da bu ülkede eylül ayının sonunda görevine başlayacak ve sivil çalışanlardan oluşacak yeni bir misyon oluşturma kararı almıştı.

Af tartışmaları ve örgüt üyelerine düzenlenen suikastların geciktirdiği sürecin sonunda, Guajira yönetim bölgesine bağlı Fonseca kenti kırsalındaki Pondores toplanma alanında yapılan ve Santos'un katıldığı törenle örgütün silahlarının yüklü olduğu son konteyner de kamptan çıkarılmıştı.

Bu arada FARC, 27 Ağustos'ta siyasi parti olma yolundaki ilk adımını atarak başkent Bogota'da kuruluş kongresi düzenlemişti. Örgüt, FARC kısaltmasını kullanmaya devam edebilmek için İspanyolca "Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun" (Toplumun Alternatif Demokratik Gücü) ismini almıştı. Yeni siyasi parti FARC, ülkede gelecek yıl yapılacak seçimler için liderleri Londono'nun devlet başkanı adayı olduğunu açıklamıştı.