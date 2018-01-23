Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fosfat madeni bakımından zengin Gafsa'da, maden havzalarının olduğu bölgelerde gösteriler sona erdi. Mitlevi kentinde ise belediye binasının çevresinde güvenliği sağlamak için askeri birlikler konuşlandırıldı.

Görgü tanıkları, Mitlevi ve Mzilla kentlerinde gösteriler nedeniyle üretimin tamamen durduğunu aktardı.

Gafsa Fosfat Şirketinin basın sözcüsü Ali Huşati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu istihdamın sınavla ve Ulusal İstihdam Kurumu ile koordineli gerçekleştirildiğini söyledi.

Huşati, gençlerin protestolarını anlayışla karşıladıklarını ancak meşru protestoların kamu malına zarar vermemesi ve yağmaya dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

Oturma eylemi sürüyor

Mitlevi'de Fosfat Şirketine bağlı araştırma merkezi önünde göstericilerin düzenlediği oturma eylemi ise 20 günü aşkın bir süredir devam ediyor.

Eyleme katılanlar adına konuşan Tarık Berahmi, Mitlevi'de 900'den fazla kişiye istihdam sağlanacağı söylentisinin yayıldığını ancak bunun doğru olmadığını dile getirerek, alımlar konusunda yolsuzluk yapıldığını iddia etti.

Bir diğer eylemci Ahmed Cedidi ise maden yataklarındaki mücadelenin 2008'den bu yana sürdüğünü ve istihdamın sadece Gafsa Fosfat Şirketinde olmadığını belirterek, siyasi parti ve bürokrasiyi, yolsuzluğun yaygınlaşmasında hükümetlerle ortak hareket etmekle suçladı.

Gafsa Fosfat Şirketinin geçen cumartesi günü bin 700 kişilik işçi alım kurasıyla ilgili sonuçları açıklamasının ardından bazı kentlerde gösteriler gerçekleştirilmişti.