Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK’nın Zeytin Dalı Harekatı’na destek veren Suriye Özgür Ordusu’nun (ÖSO) Kürt mensupları, terör örgütü PYD/PKK’nın Kürtleri temsil etmediğini, Afrin’i örgütün işgalinden kurtaracaklarını belirtti.

Şam Cephesine bağlı Salâhuddin Tugayı Komutanı Ebu Haydar, askerî muhaliflerin saflarında çok sayıda Kürt savaşçının Beşşar Esed rejimine ve terör örgütleri DEAŞ ve PYD/PKK’ya karşı saf tuttuğunu söyledi. Ebu Haydar, “Kürtler olarak PKK’nın ne olduğunu iyi biliyoruz. Kimin kurduğunu ve neden kurulduğunu, neye hizmet ettiğini de iyi biliyoruz. PKK hiçbir zaman Kürt halkını düşünmedi. Dış güçlere bağlı bir örgüttür. Burada yabancı mihrakların işlerini görüyor. Gerekli zamanda onu kullanıyorlar” diye konuştu. PKK ile DEAŞ’ın arasında fark olmadığını vurgulayan Ebu Haydar, “İnşallah Afrin’i özgürleştireceğiz. İnşallah herkes yeniden evine dönecek” ifadesini kullandı. Ebu Haydar, PKK’nın Kürt halkını temsil etmediğini belirterek “Kürt halkı PKK’nın Kürtleri temsil etmesine karşıdır. PKK Kürt halkına musallat olan bir örgüttür. Lütfen Kürtlerle PKK’yı ayrı tutun. PKK’yı Kürt adıyla tanımasınlar” dedi.

“BİZ KÜRT’ÜZ, PKK’LI DEĞİLİZ”

ÖSO’nun bir diğer savaşçısı Ebu Feyad da 2011’den bu yana muhaliflerin saflarında yer aldığına işaret ederek şunları söyledi: “Biz Kürt’üz, PKK’lı değiliz. Türkiye’nin bize bir kötülüğü dokunmaz. Türkiye bizim iyiliğimizi istiyor ve bu coğrafyada Türkiye bizimle el eledir. Bizimle çalışıyor. Allah Türkiye halkından ve hükûmetinden razı olsun.”

Bir başka Kürt savaşçı Ebu Usame de PKK’nın Suriye’yi bölmek istediğini ifade ederek, “Biz buna karşıyız. Bizim savaşımız PKK’lılara karşıdır. PKK, Suriye Kürtlerinin yurtlarında barınmalarına hiçbir şekilde müsaade etmiyor. Türkler bizimle kardeştir” ifadesini kullandı.