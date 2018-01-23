Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), Cava Adası'ndaki Banten bölgesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. BMKG, depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise merkez üssü Binuangeun'un 40 kilometre güneyi olan depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı. Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem
23.01.2018 - 10:21 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 10:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Endonezya'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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