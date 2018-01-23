Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Japonya'nın orta kesiminde yer alan Kusatsu'da kayak merkezlerinin bulunduğu bölgede volkanik Kusatsu-Shirane dağı patladı. Volkanın infilak etmesiyle gökyüzüne fırlayan küller ve kaya parçaları yaklaşık bir kilometre mesafeye yayıldı. Çığa yol açan patlamada bir asker öldü, en az 14 kişi yaralandı. Japon yetkililer, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu belirtiyor. Bölgede eğitim görürken çığ altında kalan altı asker kurtarma ekipleri tarafından sağ salim kar altından çıkarıldı. Tehlikenin geçmediğini aktaran Japon Meteoroloji Ajansı, 2 bin 160 metre yükseklikteki dağa tırmanılmaması uyarısını yapıyor. Japonya'nın resmi televizyonu NHK'ya konuşan görgü tanıkları, dağın zirvesinden siyah dumanların yükselmesiyle 30 dakika içinde bölgeden kaçtıklarını ve 100 kişinin tahliye edildiğini söyledi.



