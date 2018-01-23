Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin'deki iki GSM operatöründen Jawwal, gece yarısından itibaren 3G teknolojisini abonelerinin hizmetine sunarken, daha az güce sahip Al-Wataniya ise firmadaki grevler nedeniyle yeni uygulamaya henüz geçme imkânı bulamadı.

Filistin'deki 3G kullanımı şimdilik Batı Şeria ile sınırlı olacak. İsrail'in bu teknolojinin Gazze'de kullanımına henüz izin vermediği belirtiliyor.

11 yıl gecikmeyle izin

Filistinli şirketler, Batı Şeria'da 3G teknolojisinin kullanımı için İsrail makamlarıyla uzun görüşmeler gerçekleştirdi. Filistin'in 3G teknolojisiyle ilgili yoğun talepleri, İsrail makamları tarafından 11 yıl boyunca dikkate alınmadı.

Dünyada ve İsrail'de 5G kullanımı yaygın hale gelirken, işgal altında tuttuğu bölgeleri teknolojik gelişmelerden mahrum eden İsrail'in baskıcı tutumu İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Allam Musa'nın da tepkisine yol açtı.

Bakan Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistinlilerin 3G ve 4G kullanımını İsrail'in yasaklamasının hiçbir gerekçesi yoktur. Bu, Filistinlilerin İsrail'den söke söke aldığı bir hak olarak görülebilir." dedi.

Sınırlama yok

Filistin İletişim Bakanlığı da iki GSM operatörünün 3G hizmetlerinde herhangi bir uygulamaya yasak getirmeyeceği belirtildi.

Jawwal GSM Şirketi İcra Müdürü Abdulmecid Mulhim, bazı Arap ülkelerinde ücretsiz iletişim uygulamalarında yasaklar olduğunu hatırlatırken, "Jawwal Şirketi, Filistin pazarında ücretsiz uygulamaların hiçbirinde ne kapatma ne de sınırlama yapacaktır." dedi.

Mulhim, hükûmet ve uluslararası tarafların Filistin'de 4G kullanımının da serbest bırakılması için müdahalede bulunmasını talep etti.

Batı Şeria'da İsrail GSM operatörüne bağlı hat kullananların sayısının 460 bin olduğunu belirten Mulhim, bunun toplam kullanıcılar içindeki oranının yüzde 12 olduğunu vurguladı.

Filistin'deki telekomünikasyon şirketlerinin açıklamalarına göre, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde toplam 3 milyon 800 bin cep telefonu kullanıcısı bulunuyor.