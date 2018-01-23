Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatı Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin, Şeyh Hatib'i İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna beldesindeki evinde herhangi bir sebep göstermeden gözaltına aldığını belirtti.

Zabarka, Nasıra kentindeki polis merkezine götürülen Şeyh Hatib'in gözaltına alınma sebebini öğrenmeye çalıştıklarını söyledi.

Şeyh Kemal Hatib, İsrail'in Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle 1948 Filistin İslami Hareketi'nin kuzey kanadını "terör örgütü" ilan ederek yasaklamasının ardından, İsrail'in Filistinli vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi bünyesinde kurulan Özgürlükler Komisyonu'nun başkanlığını üstlenmişti.