ABD’nin Kentucky eyaletinde Marshall County Lisesi’ne silahlı saldırı düzenlendi. Kentucky Valisi Matt Bevin, saldırıda bir öğrencinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırganın ise gözaltına alındığı belirtildi. Olaya ilişkin araştırma-inceleme çalışmaları sürüyor.
ABD’de lisede silahlı saldırı: 1 ölü
23.01.2018 - 18:38 | Son Güncelleme: 23.01.2018 - 19:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Kentucky eyaletindeki Marshall County Lisesi’ne düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
Etiketler : kentucky,abd,silahlı saldırı,
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