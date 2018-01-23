Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nauert'in açıklamalarından dikkat çeken başlıklar şöyle:

Suriye’nin kuzeyiyle ilgili son derece hakiki kaygılarımız var. Afrin daha önce nisbeten güvenli bir bölgeydi, şu anda değil.

Rusya yaptığı açıklamalarla iki NATO müttefikinin arasını açmaya çalışıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson son bir haftada Türk Dışişleri Bakanı ile üç kez görüştü, ikisi yüz yüze, biri telefon ile.

Bu görüşmelerde Tillerson o bölgelerdeki istikrarsızlıktan duyulan kaygıları dile getirdi.

Oraya ilişkin kaygılarımız şu an Tillerson’ın radarındaki en önemli konu.

Orada gerilimin daha fazla tırmanmasını istemiyoruz.

Daha önce nisbeten güvenli olan bir bölgede bugün siviller evlerini terkedip etmemekle karşı karşıya. Bizim Suriye’de olmasını istediğimiz şey bu değil. Biz insanların evlerini köylerini terk etmesini istemiyoruz.