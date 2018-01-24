Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Kentucky eyaletinin Benton kentinde sabah saatlerinde Marshall County Lisesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kentucky polisi yaptığı açıklamada, liseye yapılan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını bildirdi. Gözaltına alınan saldırganın ise aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek öğrenci olduğu belirtildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere gönderildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.