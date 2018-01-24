ABD’nin Kentucky eyaletinin Benton kentinde sabah saatlerinde Marshall County Lisesine silahlı saldırı gerçekleştirildi. Kentucky polisi yaptığı açıklamada, liseye yapılan saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını bildirdi. Gözaltına alınan saldırganın ise aynı okulda eğitim gören 15 yaşında bir erkek öğrenci olduğu belirtildi. Yaralıların tedavi edilmek üzere bölgedeki hastanelere gönderildiği ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kentucky’de lise saldırısı: 2 ölü, 19 yaralı
24.01.2018 - 00:00 | Son Güncelleme: 24.01.2018 - 00:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’nin Kentucky eyaletinin Benton kentinde sabah saatlerinde Marshall County Lisesine yapılan silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı.
Etiketler : kentucky,abd,silahlı saldırı,
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