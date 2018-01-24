Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsviçre'de, yoğun kar yağışı nedeniyle kayak merkezi Zermatt'ta 9 bin turist mahsur kalırken, 48. Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlendiği Davos'ta 30 ev çığ riski nedeniyle boşaltıldı. İsviçre'deki kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Zermatt Turizm Ofisinden yapılan açıklamada, Valais kantonundaki Zermatt şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle cumartesi gününden bu yana 9 bin turistin mahsur kaldığı belirtildi.

Tüm yollar ulaşıma kapandı

Zermatt Belediye Başkanı Romy Biner, gazetecilere yaptığı açıklamada, helikopterlerin ülkedeki güvenlik işlerine tahsis edilmesinden dolayı yoğun talebi karşılayamadıklarını söyledi. Biner, Zermatt'ta bin 200 kişinin helikopterlerle bölgeyi terk etmek için sırada beklediğini aktardı.