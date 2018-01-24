Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır devlet televizyonunun son dakika olarak geçtiği haberde, Ulusal Seçim Komisyonunun Sami Anan'ın adını seçmen listesinden çıkardığı belirtildi.

Alınan kararla ilgili AA muhabirine konuşan Anayasa Hukuku Profesörü Cemal Cibril, Komisyonun aldığı kararın, "Anan'ın oy kullanma ya da aday olma hakkı bulunmadığı" anlamı taşıdığını ifade etti.

Mısır ordusu, bugün yaptığı açıklamada eski Genelkurmay Başkanı Sami Anan hakkında soruşturma başlatacağını duyurmuş, askerî soruşturma makamları Anan konusunda yayın yasağı getirmişti. Anan'ın Mısır dışındaki seçim kampanyası müdürü ise eski Genelkurmay Başkanı'nın gözaltına alındığını belirtmişti.

Hüsnü Mübarek döneminin Genelkurmay Başkanı Sami Anan, cuma gecesi internetten yayımladığı görüntülü mesajda, mart ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıklamıştı.