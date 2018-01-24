Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump, ithal güneş panelleri ve çamaşır makinelerine bu yıl sırasıyla yüzde 30 ve yüzde 20 ek gümrük vergisi uygulanmasını onayladı.

Trump yönetiminin Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı (NAFTA) yeniden müzakereye açmasından bu yana en ciddi adım olarak kabul edilen gümrük vergisi kararının, Amerikalı imalatçıların ABD Uluslararası Ticaret Komisyonuna (ITC) yaptıkları şikayetler üzerine alındığı bildirildi.

Açıklamada, ITC'nin Amerikalı üreticilerin güneş panelleri ve çamaşır makinelerinin ithalatından ciddi şekilde zarar gördüğünü tespit ettiği ve ABD Başkanı Trump'a söz konusu ürünlere gümrük vergisi uygulanması tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi.

Vergiler, güneş panelleri için 4, çamaşır makineleri için 3 yıl sürecek

Güneş panellerine yönelik tarifenin 4, çamaşır makinelerine yönelik tarifenin 3 yıl yürürlükte kalacağı belirtilen açıklamada, söz konusu oranların her yıl kademeli olarak azaltılacağı bildirildi.

Buna göre, büyük bölümü Çin'den ithal edilen güneş panelleri, modülleri ve pillerine 2018'de yüzde 30, 2019'da yüzde 25, 2020'de yüzde 20 ve 2021'de yüzde 15 gümrük vergisi uygulanacak.

İthal çamaşır makineleri ise bu yıl yüzde 20, gelecek yıl yüzde 18, bir sonraki yıl yüzde 16 gümrük vergisine tabi tutulacak.