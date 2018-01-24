Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TSK'nın hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD/-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nın ilk gününden itibaren canla başla çalışan ÖSO güçlerinin Afrin'deki terör hedeflerine yolculuğu görüntülendi.

Sınır hattına ve belirli bir yere kadar araçlarla giden ÖSO güçleri, daha sonra zorlu kış şartlarında kendi imkanlarıyla ilerlemeye çalışıyor. Yoğun sis ve yer yer yağmur altında saatlerce yürüyen ÖSO askerleri, araçların kış şartları nedeniyle gidemediği noktalarda silah ve mühimmat gibi teçhizatları sırtlarında taşıyor.

Neredeyse dizlerine kadar çamura batan ÖSO güçleri, ayakta durmanın neredeyse imkansız hale geldiği ortamlarda bile kararlılıkla yollarına devam ediyor. Cepheye ulaştıklarında nöbetlerine devam eden askerler, zaman zaman yapılan taciz ateşlerine de anında karşılık verip, hudut güvenliğine katkı sağlıyor.

En büyük arzuları "özgür Suriye"

Tüm zorluklara rağmen yüzlerinde gülücük eksik olmayan askerlerin yüksek yaşam enerjisi de dikkati çekiyor. Yolculuk sırasında zaman zaman kaya diplerinde arkadaşları nöbet tutarken dinlenen askerlerin en büyük arzusu, Suriye'nin tamamına özgürlük ve rahatça yaşam hakkı sağlayabilmek.

Fırat Kalkanı Harekâtı'nda olduğu gibi Zeytin Dalı Harekâtı'nda da görev alan ÖSO'nun 23. Tümen Komutanı Ebu Hamşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekâtın tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Bölge halkına zulmeden ayrıca dost ve kardeş gördükleri Türkiye'ye zarar veren terör örgütü PYD/PKK'yı Afrin topraklarından temizlemeye çalıştıklarını anlatan Hamşe, en kısa sürede bu hedeflerine kararlılıkla ulaşacaklarını vurguladı.

Suriye'deki mazlumlar için Türkiye'nin yaptıklarının unutulamayacağına işaret eden Hamşe, "Teröristleri bu topraklardan temizlemek için koşullar önemli değil. Bu topraklar gerçek sahibine gelecek. Kış olması biraz şartları zorlaştırabilir ama bizim için fark etmez. Biz Allah yolunda insanlık için çaba gösteriyoruz. Zoru veren Allah, gücünü ve kuvvetini de bize veriyor." diye konuştu.