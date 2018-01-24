Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün akşam Bingazi'de yer  alan  Biat er-Rıdvan Camisi önünde bombalı araçlarla gerçekleştirilen iki  saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e, yaralılar ise 73'e yükseldi.

Ölü sayısının artmasından endişe edilen saldırının sorumluluğunu henüz  üstlenen olmadı.
 
Öte yandan Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) ve hükümeti  saldırıları kınayarak, üç günlük yas ilan ettiğini duyurdu.
 
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Başkanlık Konseyi  başkan yardımcıları Fethi el-Mecezi ile Ali Katrani de söz konusu saldırıyı terör  eylemi olarak nitelendirerek olayın faillerinin ortaya çıkarılması çağrısında  bulundu.

BM Libya Misyonu da sivilleri hedef alan saldırının uluslararası  kanunlara göre savaş suçu olduğunu ifade ederken, TM tarafından desteklenen  General Halife Hafter de saldırı hakkında ivedilikle soruşturma başlatılması ve  faillerinin adalete teslim edilmesini istedi.
 
Bingazi'deki Selmani bölgesinde bulunan Biat er-Rıdvan Camisi önünde  cemaatin çıkışı sırasında dün bombalı iki araçla saldırı düzenlenmişti.