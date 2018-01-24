Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail ordusunun, arananları yakalamak için işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait iş yerindeki güvenlik kameralarının hafıza kartlarına el koymasının ardından sosyal medya üzerinden söz konusu kameraların devre dışı bırakılma kampanyası başlatıldı.

Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, bir Yahudi yerleşimciyi öldürmekle suçladığı Filistinlileri yakalamak amacıyla Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentinde Filistinlilere ait iş yeri ve evlerde bulunan güvenlik kameralarının hafıza kartlarına el koydu.

Geçen çarşamba akşamı İsrail askerleri tarafından düzenlenen ve başarısızlıkla sonuçlanan Filistinlileri yakalama operasyonunun ardından dün başlatılan ve Nablus'un kırsal kesimine uzanan hafıza kartlarını toplama uygulamasıyla İsrail güçlerinin, söz konusu Filistinlilerin eylemi gerçekleştirme olayını ve kentten kaçışlarını öğrenmek istediği belirtiliyor.

Sosyal medya üzerinden güvenlik kameralarını devre dışı bırakma çağrısı

Filistinli aktivistler, İsrail ordusunun her yolu deneyerek sürdürdüğü operasyonlar karşısında sosyal medya üzerinden Filistinli esnaflara çağrıda bulunarak, iş yerlerindeki güvenlik kameralarını çalıştırmama ve eski kayıtları yok etme talebinde bulundu.

"Kameralarınız onlara suikast düzenledi" sloganıyla güvenlik kameralarını çalışır halde bırakan esnafa tepki gösteren paylaşımlarda, söz konusu kamera kayıtlarının yardımıyla Filistinlilerin öldürüldüğü savunuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine yakın Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınlarında, yoldan geçen araçtan açılan ateş sonucu bir Yahudi yerleşimci ölmüştü.

Bu arada Filistin Yönetimi’ne bağlı İşgal Altındaki Batı Şeria’nın Kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası’ndan sorumlu Gassan Daglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafıza kartlarını toplamak üzere iş yerlerine baskın yapan İsrail askerlerinin, kapalı bulduğu dükkanların kapılarını kırarak içeri girdiği ve kamera görüntülerini kaydeden cihazların hepsini alıp götürdüklerini söyledi.

Güvenlik kameralarının hafıza kartlarına el koyma uygulamasının, Nablus'un güney ve batı kesiminden Cenin kentine uzanan bölgedeki köyleri kapsadığını kaydeden Daglas, "Filistinli aktivistler ile eylemcileri yakalamak için kamera kayıtlarını da kullanan işgalci birimlerinin elinde ayrıca, özel istihbarat cihazları ve ekipmanları bulunuyor." diye konuştu.

"Kameralar, Filistinliler için çift tarafı keskin bir kılıç haline geldi"

Esnafın kullandığı güvenlik kameralarının devre dışı bırakılması yönünde Filistin halkından talep geldiğini dile getiren Daglas, "Kameralar, Filistinliler için çift tarafı keskin bir kılıç haline geldi." dedi.

İsrail askerleri, kamera kayıtlarını toplama çalışmalarıyla eş zamanlı olarak Nablus'ta Filistinlilerin hareketini kısıtlayacak şekilde ani bir kararla yeni güvenlik kontrol noktaları oluşturarak, bölgedeki güvenlik tedbirlerini artırdı ve kırsaldaki Filistinlilerin evlerine çok sayıda baskın düzenledi.

Kampanyayı başlatan kişilerden ismini vermek istemeyen Filistinli bir aktivist de söz konusu güvenlik kameralarının hafıza kartlarına el koyma adımının İsrail ordusunun takibindeki eylem düzenleyen Filistinli geçler için tehlikeli olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu kameralar Filistinliler olarak bize karşı İsrail'in bir silahı haline geldi. İsrail, Filistinlileri cezalandırmak için fazla miktarda bilgiyi bedavadan alıyor. Bunun arkasında çok şeyi kaybedeceğiz." ifadesini kullandı.

Filistinli aktivist, Batı Şeria'da düşük fiyatlardan dolayı güvenlik kameralarının yaygınlaştığına işaret ederek, "İnsanlara bu cihazları kullanmamalarını söylemiyoruz. Ancak kamera açısının dükkanın iç tarafını görecek şekilde kurulmasını, halka açık ve yollara yönlendirilmemesini istiyoruz. Aksi halde halka açık olan kameralar bir Filistinlinin İsrail askerleri tarafından öldürülmesine veya gözaltına alınmasına sebep olabilir." değerlendirmesinde bulundu.